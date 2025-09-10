Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если продолжат игнорировать сигналы РФ о готовности к переговорам. Об этом в статье для Responsible Statecraft (RS) написала американский военный аналитик Дженнифер Кавана.

По ее мнению, откладывание переговоров может ухудшить позицию Украины. Кавана считает, что наиболее выгодное для себя соглашение Киев мог заключить в апреле или ноябре 2022 года.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа наращивает военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

Ранее бывший соратник Трампа раскрыл, в каком случае НАТО придется «противостоять Путину» силой.