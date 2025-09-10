В Польше найдены обломки еще одного беспилотника

Times: в Польше нашли обломки еще одного беспилотника

В Польше нашли обломки еще одного беспилотника после инцидента с дронами утром в среду, 10 сентября. Об этом сообщает газета The Times.

«Обломки еще одного российского беспилотника были обнаружены в польской деревне, расположенной более чем в 250 милях от границы с Украиной и в 140 милях от Белоруссии», — сообщает газета со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, фермер из деревни Олесно, недалеко от порта Эльблаг, обнаружил на одном из полей останки «большой белой машины с крыльями, размером примерно с небольшой автомобиль».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Министерство обороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками.

Позднее МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

На этом фоне пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что НАТО применило четвертую статью Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в Польше.

Ранее ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники.