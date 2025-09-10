Экс-спикер госдепа США обвинил Украину в появлении беспилотников над Польшей

Украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли стать причиной появления беспилотников над Польшей. Об этом CNN заявил бывший представитель госдепартамента США при администрации экс-президента Джо Байдена Нед Прайс.

«Предупредив, что беспилотники могли пролететь над Польшей по ошибке или из-за украинских контрмер, Прайс сказал корреспонденту CNN Лоре Коутс, что их присутствие, если оно было преднамеренным, может выявить то, что Россия может расценить как «слабость»», — говорится в сообщении телеканала.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Министерство обороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками.

Позднее МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

На этом фоне пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что НАТО применило четвертую статью Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в Польше.

Ранее ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники.