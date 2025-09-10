Стало известно, кто возглавит временное правительство Непала

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временное правительство страны. Об этом сообщает непальский портал KhabarHub.

Решение о назначении Карки было принято по итогам пятичасовых виртуальных консультаций с представителями поколения Z. Как сообщается, Карки уже подтвердила свою готовность занять пост телефонным звонком.

Теперь представителям молодежного движения предстоит встреча с главнокомандующим армией генералом Ашоком Раджем Сигделом для окончательного утверждения кандидатуры. Если предложение получит поддержку, Карки станет первой женщиной во главе правительства Непала.

Сушила Карки известна своей жесткой антикоррупционной позицией и ранее была первой женщиной на посту председателя Верховного суда Непала. После ухода из судебной системы она стала активным общественным деятелем.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей. На данный момент власти страны отменили эти ограничения.

Протестующие устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — непальцы поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина. По данным телеканала India Today, демонстранты, в частности, избили главу МИД и министра финансов страны Непала.

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми протестами в стране. Позже стало известно, что президент Непала Рам Чандра Паудал принял эту отставку.

Ранее очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось.