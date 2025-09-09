На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число пострадавших в ходе протестов в Непале

The Himalayan Times: в ходе протестов в Непале пострадали более 500 человек
true
true
true
close
Niranjan Shrestha/AP

В ходе протестов против блокировки социальных сетей в Непале пострадали более 500 человек. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

По информации журналистов, в результате столкновений между протестующими и силовиками у федерального парламента и в других местах Катманду 19 человек не выжили и более 500 пострадали.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

Причиной протестов стали ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) (Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. 9 сентября власти отменили ограничения.

Ранее протестующие в Непале подожгли отель Hilton, в котором могут находиться россияне.

