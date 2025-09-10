Политолог удивился спешке ЕС в предоставлении Украине гарантий безопасности

Дискуссия членов «коалиции желающих» о гарантиях безопасности для Украины выглядит так, будто стороны уже близки к заключению мира или перемирия. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Меня как наблюдателя удивляет то, что коалиция желающих так интенсивно обсуждает эти гарантии, разные форматы, какие войска отправятся, в каком количестве, как будто соглашение о прекращении огня уже у них в кармане. Почему-то вдруг веет какой-то уверенностью, что оно вот-вот будет заключено и что Россия с этим смирится и не будет возражать», — сказал Бовт.

Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла, что выступает категорически против присутствия западных военных на Украине в каком бы то ни было формате.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что российская сторона будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. При этом он подчеркнул, что в случае установления устойчивого мира никакого смысла в нахождении иностранных войск на Украине не будет, так как российские власти будут исполнять договоренности в полном объеме.

Ранее Стубб назвал четыре направления гарантий безопасности для Украины.