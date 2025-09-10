На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог заявил о постепенном втягивании ЕС в конфликт на Украине

Политолог Бовт: ЕС постепенно втягивается в конфликт на Украине
Thomas Peter/Reuters

Намерение европейских стран отправить своих военных на Украину означает постепенное втягивание Брюсселя в конфликт. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Они же все время нащупывают какие-то новые ходы в противостоянии с Россией. Так и по санкциям было, и по поставкам вооружений Украине. Сегодня это нельзя поставлять, завтра уже можно. Просто я, честно говоря, не вижу, куда может дальше развиваться эта ситуация. Переговорные позиции Москвы и Киева по-прежнему несовместимы», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, на частичное военное присутствие на Украине могут решиться лишь некоторые европейские государства, — к примеру, скандинавы, Прибалтика, Великобритания и Франция.

6 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что «коалиция желающих» разместит свой военный контингент на Украине не по окончании конфликта, а уже сейчас. По его словам, в составе войск должны будут находиться не менее 20 тысяч человек. Максимальная численность военнослужащих из стран НАТО может достигать 50 тысяч человек, отметил он.

До этого президент РФ Владимир Путин предупредил, что российская сторона будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. При этом он подчеркнул, что в случае установления устойчивого мира никакого смысла в нахождении иностранных войск на Украине не будет, так как российские власти будут исполнять договоренности в полном объеме.

Ранее украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину.

