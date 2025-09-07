На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину

Мельник: ЕС хочет отправить военных на Украину, чтобы иметь козырь перед США
Mindaugas Kulbis/AP

Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью изданию Stern заявил бывший посол республики в Бразилии Андрей Мельник.

Он рассказал, что текущие обсуждения о размещении европейских войск на Украине являются фиктивными. Неизвестно, чем будут заниматься иностранные военные в случае их отправки, а также под каким мандатом.

Накануне сообщалось, что на Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера.

6 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что «коалиция желающих» разместит свой военный контингент на Украине не по окончании конфликта, а уже сейчас. По его словам, в составе войск должны будут находиться не менее 20 тысяч человек. Максимальная численность военнослужащих из стран НАТО может достигать 50 тысяч человек, отметил он.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.

