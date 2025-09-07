Украинский дипломат раскрыл, зачем ЕС хочет отправить военных на Украину

Мельник: ЕС хочет отправить военных на Украину, чтобы иметь козырь перед США

Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего, заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью изданию Stern заявил бывший посол республики в Бразилии Андрей Мельник.

Он рассказал, что текущие обсуждения о размещении европейских войск на Украине являются фиктивными. Неизвестно, чем будут заниматься иностранные военные в случае их отправки, а также под каким мандатом.

Накануне сообщалось, что на Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера.

6 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что «коалиция желающих» разместит свой военный контингент на Украине не по окончании конфликта, а уже сейчас. По его словам, в составе войск должны будут находиться не менее 20 тысяч человек. Максимальная численность военнослужащих из стран НАТО может достигать 50 тысяч человек, отметил он.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.