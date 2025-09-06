На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали, когда войска НАТО будут размещены на их территории

Депутат Рады Гончаренко: войска НАТО могут разместить на Украине уже сейчас
Ints Kalnins/Reuters

«Коалиция желающих» разместит свой военный контингент на Украине не по окончании конфликта, а уже сейчас. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Военный контингент коалиции может уже размещаться в Украине <...> В настоящее время на Украине находится уже до тысячи иностранных военных», — говорится в публикации.

По его словам, в составе войск должны будут находиться не менее 20 тысяч человек. Максимальная численность военнослужащих из стран НАТО может достигать 50 тысяч человек, отметил он.

Гончаренко подчеркнул, что наибольшее количество бойцов планирует направить Франция, далее по численности военного контингента в планах идет Дания. Депутат добавил, что на третьем месте оказались Нидерланды, а замыкает четверку Великобритания.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.

