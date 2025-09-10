На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен посетовала, что картины саммита на Аляске было «трудно переварить»

Tobias Hase/Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) было «трудно переварить» картины саммита на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, чьи слова приводит ТАСС.

«Картины саммита на Аляске было трудно переварить», — пожаловалась фон дер Ляйен.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Позже Трамп в ходе брифинга в Овальном кабинете показал журналистам снимок, на котором запечатлены американский и российский лидеры на Аляске, и назвал фотографию хорошей.

