Трамп похвастался фотографией с Путиным на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Овальном кабинете показал журналистам фотографию, на которой запечатлены американский лидер и президент РФ Владимир Путин на Аляске, и назвал снимок хорошим. Трансляцию брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

«Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году] <...>. В ближайшие пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография!» — сказал Трамп.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского.