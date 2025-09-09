Президенту США Дональду Трампу стоит удвоить свои усилия по достижению мира на Украине после слов президента Владимира Путина о том, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о прекращении огня будет возможно. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

Авторы материала понадеялись, что Трамп прислушается к словам президента России. По оценке журналистов, встреча на Аляске не принесла желаемых результатов, но американский лидер все еще может активизировать усилия по урегулированию боевых действий. Для этого ему нужно игнорировать тех, кто призывает к новым санкциям и военному давлению на Москву, говорится в тексте.

Президент США должен инициировать переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном, которые могут привести к выработке условий для мира. Это непопулярный шаг, однако реальные переговоры рано или поздно должны начаться, и их ожидание не облегчит достижение мира, констатирует Responsible Statecraft.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что для Москвы предпочтительнее достигать цели и обеспечивать безопасность дипломатическими способами.

Ранее в Германии заявили, что Путин «обостряет» ситуацию на Украине.