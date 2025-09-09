Al Jazeera: сын лидера ХАМАС погиб при ударе Израиля по офису движения в Дохе

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе ликвидирован сын лидера движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейя. Об этом сообщает Al Jazeera представитель палестинского движения.

«Халиль аль-Хайя выжил, но его сын и помощник были убиты...» — заявил он агентству.

По его данным, также погибли несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС, присутствовавшие на встрече с руководством движения. Там также подтвердили, что удару подверглись четыре жилых здания в столице Катара.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Ранее стало известно, что обсуждали лидеры ХАМАС перед ударом Израиля.