В Израиле сообщили о вероятной ликвидации шести руководителей ХАМАС в Катаре

Израильские власти считают высоковероятной ликвидацию шести высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в результате ударов по Дохе. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации телеканала, окончательные результаты удара пока уточняются. Оценка основана на данных израильских спецслужб, которые продолжают анализировать последствия операции.

«По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются», — передает телеканал.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

