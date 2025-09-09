На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль призвал Газу принять мирное предложение Трампа

Нетаньяху призвал жителей сектора Газа избавиться от власти движения ХАМАС
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа избавиться от власти палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Не дайте этим убийцам сбить вас с пути, встаньте на защиту своих прав и своего будущего, заключите мир с нами, примите мирное предложение президента [США Дональда] Трампа. Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей», — сказал Нетаньяху во время выступления на мероприятии в посольстве США.

9 сентября армия Израиля с помощью военно-воздушных сил нанесла точечный удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. По информации израильского оборонного ведомства, руководители ХАМАС, которые подверглись атаке, возглавляли деятельность палестинского движения в течение длительного времени и несут прямую ответственность за ведение войны против Государства Израиль.

6 сентября израильская армия нанесла удар по еще одной высотке в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

