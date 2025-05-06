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В секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия

PRCS: в секторе Газа закончились запасы продовольствия
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Hatem Khaled/Reuters

В секторе Газа в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках закончились запасы продовольствия. Об этом, ссылаясь на отчет Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS). Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По данным PRCS, ситуация с продовольствием в анклаве является самой тяжелой за последние 19 месяцев. Свыше миллиона беженцев и перемещенных лиц не могут удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности в еде, и население стоит на пороге голода.

PRCS сообщило, что ее собственные запасы полностью исчерпаны, поэтому сотрудники организации могут лишь распределять крайне ограниченное количество бобовых среди общественных кухонь.

12 апреля Европейский союз обратился к Израилю с требованием снять блокаду сектора Газа.

В начале апреля сообщалось, что все пекарни сектора Газа, выпускавшие хлеб для населения, перестали работать из-за нехватки топлива и муки.

Ранее стало известно, что глава Палестины обсудит с Путиным.

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