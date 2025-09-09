На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией в Непале

МИД: РФ выступает за мирное урегулирование внутриполитического кризиса в Непале
close
Владимир Баранов/РИА Новости

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации в Непале, где проходят массовые уличные протесты. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В заявлении подчеркивается, что митинги переросли в беспорядки.

«Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — добавили в ведомстве.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты. Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

На этом фоне председатель правительства Шарма Оли ушел в отставку. СМИ писали, что глава государства Рам Чандра Паудел тоже решил досрочно покинуть должность. Однако в его офисе опровергли эту информацию.

Комментируя ситуацию, посольство РФ в Непале рекомендовало находящимся в горных районах российским туристам временно отказаться от поездок в Катманду. Людей призвали дождаться стабилизации обстановки в столице.

Ранее все аэропорты в Непале приостановили работу.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами