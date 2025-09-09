В МИД РФ заявили, что внимательно следят за ситуацией в Непале

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации в Непале, где проходят массовые уличные протесты. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В заявлении подчеркивается, что митинги переросли в беспорядки.

«Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране», — добавили в ведомстве.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты. Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

На этом фоне председатель правительства Шарма Оли ушел в отставку. СМИ писали, что глава государства Рам Чандра Паудел тоже решил досрочно покинуть должность. Однако в его офисе опровергли эту информацию.

Комментируя ситуацию, посольство РФ в Непале рекомендовало находящимся в горных районах российским туристам временно отказаться от поездок в Катманду. Людей призвали дождаться стабилизации обстановки в столице.

Ранее все аэропорты в Непале приостановили работу.