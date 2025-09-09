На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве России дали рекомендации туристам, находящимся в Непале

Посольство РФ советует российским туристам в Непале не возвращаться в Катманду
Adnan Abidi/Reuters

Посольство России в Непале рекомендует российским туристам, которые в данный момент находятся в горных районах страны, временно не возвращаться в Катманду. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

Там отмечают, что пока въезжать в Катманду небезопасно. Стоит дождаться стабилизации обстановки в столице.

Предполагается, что в Гималаях в Непале может находиться несколько десятков туристов из России. Всего из-за протестов из страны не могут выехать сотни российских туристов. По словам россиян, из-за антиправительственных протестов частично закрыт международный аэропорт в Непале, не работают супермаркеты и есть проблемы со связью.

Посольство России рекомендовало россиянам не выходить без необходимости из домов и гостиниц.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения, но протесты не прекратились.

В результате протестов в отставку ушли президент и премьер-министр Непала.

Ранее в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра.

