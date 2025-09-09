Россияне назвали главный итог визита Путина в Китай

Большинство россиян (59%) назвали укрепление военно-политического сотрудничества России и Китая главным итогом визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Главным итогом визита Владимира Путина в Китай 59% респондентов назвали усиление политического и военного сотрудничества РФ и КНР», — говорится в исследовании.

При этом 43% россиян назвали расширение торговли и экономических связей между двумя странами в качестве главного итога визита Путина в Китай.

Часть россиян (39%) считают, что наиболее важным результатом поездки главы государства следует считать подписание между РФ и КНР документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Кроме того, 37% отметили соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а для 32% важным итогом стало присутствие Владимира Путина на военном параде в Пекине, столько же указали на введение безвизового режима между двумя странами.

Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Путин с 31 августа отправился в Китай с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 3 сентября он побывал на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

