Катар заявил о приостановке посреднических усилий между ХАМАС и Израилем

Катар приостановил посреднические усилия по сделке между ХАМАС и Израилем
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катар приостанавливает свои посреднические усилия по сделке между палестинским движением ХАМАС и Израилем до дальнейшего уведомления. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара», — сказано в сообщении.

9 сентября армия Израиля с помощью военно-воздушных сил нанесла точечный удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. По информации израильского оборонного ведомства, руководители ХАМАС, которые подверглись атаке, возглавляли деятельность палестинского движения в течение длительного времени и несут прямую ответственность за ведение войны против Государства Израиль.

6 сентября израильская армия нанесла удар по еще одной высотке в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.

Война в Израиле
