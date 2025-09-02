В Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля

МИД Катара: Израиль не ответил на призыв посредников прекратить огонь в Газе

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль пока не дал ответа на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа — действия израильской стороны в палестинском анклаве лишь усугубляют эскалацию. Его слова передает ТАСС.

«Израиль пока не ответил на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Мы не видим со стороны Израиля ничего, кроме эскалации, которая выражается в намерении оккупировать город Газа», — сказал аль-Ансари.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

21 августа палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы.

Ранее в США предложили временно выселить всех жителей Газы и создать «ближневосточную Ривьеру».