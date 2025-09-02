На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля

МИД Катара: Израиль не ответил на призыв посредников прекратить огонь в Газе
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль пока не дал ответа на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа — действия израильской стороны в палестинском анклаве лишь усугубляют эскалацию. Его слова передает ТАСС.

«Израиль пока не ответил на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Мы не видим со стороны Израиля ничего, кроме эскалации, которая выражается в намерении оккупировать город Газа», — сказал аль-Ансари.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

21 августа палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы.

Ранее в США предложили временно выселить всех жителей Газы и создать «ближневосточную Ривьеру».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами