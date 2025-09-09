Генсек ЛАГ осудил удары Израиля по жилым домам в Дохе

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт решительно осудил удары Израиля по жилым домам в катарской столице Дохе. Об этом говорится в заявлении ЛАГ, передает РИА Новости.

«Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт решительно осудил нападение, которое совершил и за которое взял ответственность Израиль, на гражданские жилые дома в Дохе – столице Катара», — отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что удар Израиля представляет собой нарушение суверенитета Катара.

Удары Израиля в Катаре осудил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тем временем в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль самостоятельно инициировал и реализовал операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и несет за нее ответственность.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства. В МИД Катара заявили о начале расследования на максимально высоком уровне по факту нападения на членов политбюро палестинского движения.

