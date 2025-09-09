Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе

Гутерриш: удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе — нарушение суверенитета Катара

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по офису палестинского движения ХАМАС в Дохе заявил, что осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара, передает РИА Новости.

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара», — сказал он журналистам.

Тем временем в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль самостоятельно инициировал и реализовал операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и несет за нее ответственность.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства. В МИД Катара заявили о начале расследования на максимально высоком уровне по факту нападения на членов политбюро палестинского движения.

