Постпред США Уитакер: время для членства Украины в НАТО еще не наступило

Время для вступления Украины в НАТО еще не пришло. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox Business постпред CША при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

По его словам, несколько лет назад Украина встала на путь к членству в НАТО.

«Но, знаете, на этом пути должны быть преодолены определенные препятствия и достигнуты контрольные точки, и мы пока еще не там», — сказал Уитакер.

1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что вступление страны в НАТО станет «катастрофой» и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что одной из главных причин начала специальной военной операции стали «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он отметил, что Москва на протяжении многих лет подчеркивала, что членство Украины в альянсе представляет прямую угрозу безопасности РФ.

Ранее президент Польши предостерег от дискуссий о членстве Украины в ЕС и НАТО.