Президент Венесуэлы заявил, что третья мировая война уже началась

Мадуро: третья мировая война уже началась, у США на нее есть свой план
Maxwell Briceno/Reuters

Третья мировая война началась, у Соединенных Штатов есть на нее свои планы. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.

Он отметил, что Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мир движется к третьей мировой войне.

«Я считаю, что она уже началась. У империи США есть план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — сказал Мадуро.

Также он заявил, что США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее.

2 сентября президент США Дональд заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.

