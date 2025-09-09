На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро обвинил США в намерении напасть на Венесуэлу

Мадуро: США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы на нее напасть
РИА «Новости»

США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в интервью RT.

Политик отметил, что у берегов Венесуэлы в Карибском море сегодня стоят восемь эсминцев. Подобное произошло впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году, когда была установлена блокада Кубы.

«Сегодня у наших берегов восемь военных боевых кораблей, на нас нацелили 1,2 тыс. ракет, да к тому же прислали ядерную подлодку», — заявил Мадуров.

2 сентября президент США Дональд заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.

