На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый Каверин рассказал подробности о плене талибов

Ученый Каверин объяснил, почему талибы обвинили его в шпионаже
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российский исследователь Святослав Каверин, переживший 52 дня заключения в Афганистане, поделился подробностями своего пребывания в тюрьме. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам Каверина, во время въезда в Кундуз он был остановлен местными органами безопасности. В ходе досмотра у него были обнаружены советские чайники с афганской гравировкой, ювелирные изделия, минералы и другие предметы. Его вместе с другом обвинили в контрабанде и поместили в специализированный изолятор с обещанием разобраться в ситуации и освободить утром. Однако вместо освобождения Каверина перевезли в Кабул, так как у Талибана (движение внесено в список террористических организаций) возникли подозрения о его причастности к шпионажу.

«Я политические вопросы задавал сельским жителям. Ну, например, за кого они были 40 лет назад во время войны? Вопрос достаточно дежурный, с моей точки зрения, с их точки зрения — это шпионаж», — пояснил Каверин.

Далее, по его словам, его допрашивали в трех разных службах, причем допросы были достаточно жесткими и сопровождались физическим насилием.

«Где-то били, угрожали. Ну, били не сильно, аккуратно — чтобы синяков не было», — вспоминает ученый.

В камерах, где он находился, царила дружелюбная атмосфера, рассказывает Каверин. Он много общался с другими заключенными.

Вскоре талибы пришли к выводу, что обвинений в контрабанде и шпионаже недостаточно, и дело было закрыто. Тем не менее российский ученый провел в заключении еще около двух недель, ожидая своего освобождения.

Ранее в правительстве Татарстана призвали не бояться талибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами