Ученый Каверин рассказал подробности о плене талибов

Российский исследователь Святослав Каверин, переживший 52 дня заключения в Афганистане, поделился подробностями своего пребывания в тюрьме. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам Каверина, во время въезда в Кундуз он был остановлен местными органами безопасности. В ходе досмотра у него были обнаружены советские чайники с афганской гравировкой, ювелирные изделия, минералы и другие предметы. Его вместе с другом обвинили в контрабанде и поместили в специализированный изолятор с обещанием разобраться в ситуации и освободить утром. Однако вместо освобождения Каверина перевезли в Кабул, так как у Талибана (движение внесено в список террористических организаций) возникли подозрения о его причастности к шпионажу.

«Я политические вопросы задавал сельским жителям. Ну, например, за кого они были 40 лет назад во время войны? Вопрос достаточно дежурный, с моей точки зрения, с их точки зрения — это шпионаж», — пояснил Каверин.

Далее, по его словам, его допрашивали в трех разных службах, причем допросы были достаточно жесткими и сопровождались физическим насилием.

«Где-то били, угрожали. Ну, били не сильно, аккуратно — чтобы синяков не было», — вспоминает ученый.

В камерах, где он находился, царила дружелюбная атмосфера, рассказывает Каверин. Он много общался с другими заключенными.

Вскоре талибы пришли к выводу, что обвинений в контрабанде и шпионаже недостаточно, и дело было закрыто. Тем не менее российский ученый провел в заключении еще около двух недель, ожидая своего освобождения.

Ранее в правительстве Татарстана призвали не бояться талибов.