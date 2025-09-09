На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский раскрыл, что говорил Путин американцам относительно Донбасса

Зеленский: Путин заявил американцам о плане взять весь Донбасс к концу года
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Президент России Владимир Путин в беседах с американской стороной якобы заявлял, что «возьмет Донбасс» до конца года. С таким утверждением украинский лидер Владимир Зеленский выступил в интервью ABC.

«Он [Владимир Путин] говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Уиткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет», — сказал Зеленский.

Он также назвал «манипуляцией» заявления о том, что Россия контролирует большую часть Донбасса.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны». Украина, по словам Зеленского, не будем давать «подобных подарков».

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что Украине придется «уступить» территорию Донбасса из-за политики президента России Владимира Путина. По мнению авторов, действия России «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа.

Ранее на Западе назвали основное направление наступления ВС РФ в зоне СВО осенью.

