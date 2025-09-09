Навроцкий не видит необходимости в польских войсках на Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в польских войсках на Украине нет никакой необходимости, поэтому они туда не отправятся. Об этом он заявил журналистам, слова президента передает РИА Новости.

Он добавил, что не даст своего согласия на отправку солдат Польши на Украину.

«Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено», — сказал Навроцкий.

До этого президент Польши также выступал с предложением отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он назвал преждевременными соответствующие дискуссии и подчеркнул, что ни одна страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступить в НАТО.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал иностранные войска на Украине законными целями для российской армии, если союзники Киева решатся разместить их на украинской территории.

Ранее на Западе сделали «мрачный прогноз» для Украины.