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В МИД России осудили выдворение 98-летнего ветерана из Латвии

Захарова: выдворение 98-летнего ветерана из Латвии — проявление неофашизма
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальёнова из Латвии проявлением неофашистской политики и попытку давления на русскоязычное население. Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, инцидент, произошедший 18 июля, наглядно демонстрирует суть политики латвийских властей. Ветерана, отметила она, объявили в Риге «угрозой национальной безопасности» после того, как он отказался подписывать документ, клеветнически оценивающий Россию.

Захарова подчеркнула, что Россия не оставляет своих граждан в беде, особенно тех, кто сражался за Родину. Она заверила, что соотечественников, подвергшихся преследованию, в стране примут и поддержат.

Также представитель МИД обратила внимание на усиление полицейского давления в Латвии на русскоязычное население, отметив, что за этим стоят реваншистские настроения среди латвийской элиты.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что Москальёнову окажут всю необходимую помощь. По его словам, ветеран отказался подписывать так называемую «анкету лояльности», срок его вида на жительство в Латвии истекал 19 июля. В ответ на давление со стороны властей, Москальёнов разорвал документ и принял решение переехать в Россию.

Ведерников назвал ветерана выдающимся человеком и заявил, что для него будет честью от имени президента вручить Москальёнову памятную медаль к 80-летию Победы и передать жилищный сертификат.

Ранее Захарова раскритиковала призывы запретить на Украине русский язык.

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