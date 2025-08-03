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Конгрессвумен обвинила США в предательстве из-за финансирования конфликта на Украине

Конгрессвумен Грин: США предают интересы народа, финансируя конфликт на Украине
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Vadim Ghirda/AP

США предают интересы большинства американцев, продолжая оказывать финансовую поддержку конфликтам на Украине и в секторе Газа. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — написала член конгресса.

Грин добавила, что продолжение участия США в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партии, представляющих молодое поколение граждан.

1 августа газета The New York Times сообщила, что в сенате США предложили законопроект о выделении Украине $54,6 млрд на ближайшие два года. Часть этой суммы — за счет конфискованных активов РФ.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Ранее постпред США при НАТО раскрыл позицию Трампа по конфликту на Украине.

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