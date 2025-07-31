Сенат США одобрил помощь Украине на $800 млн

Комитет сената США одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году

Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Соответствующее заявление комитета приводит РИА Новости.

«800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Если соответствующий законопроект одобрит полный состав сената, а затем и американский президент Дональд Трамп, средства будут выделены в рамках годового оборонного бюджета Соединенных Штатов.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

В ответ на это глава минобороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее объем помощи США Украине достиг $123,3 млрд.