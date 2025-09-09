Украина борется с нехваткой средств ПВО, поскольку США замедляют поставки

Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок из США. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — сказал FT источник, осведомленный о поставках США средств ПВО на Украину.

Газета считает эту ситуацию тревожной, так как другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках программы «Инициатива по обеспечению безопасности Украины», производятся партиями, что приводит к перерывам между поставками.

2 июля стало известно, что США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм артиллерийских снарядов. Сообщалось, что Пентагон проводит проверку собственных арсеналов на фоне обеспокоенности их истощением из-за поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, однако их отгрузка на Украину была задержана.

