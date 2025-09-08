Бывший офицер ВСУ «АнтиГрин» (Евгений Бекренев) в интервью для издания Politeka заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву из-за нехватки мудрости.

«Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь», — подчеркнул Бекренев.

По его словам, украинский лидер отказывается ехать в Москву, хотя это бы принесло благо его стране, а сотрудничавший с фашистами главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году наверняка отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его пригласил.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

До этого Зеленский говорил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.