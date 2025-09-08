На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Бразилии заявил о рисках вторичных санкций

Лула да Силва: вторичные санкции мешают укреплению торговых связей государств
Eraldo Peres/AP

Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва, передает РИА Новости.

«Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, «разделяй и властвуй» — это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — сказал глава Бразилии.

Накануне президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

До этого западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.

