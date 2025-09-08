Завершился онлайн-саммит БРИКС

Виртуальная встреча лидеров стран БРИКС продлилась полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пишет РИА Новости.

«Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС», — отмечается в документе.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС прошел 8 сентября по инициативе бразильского лидера. Главным поводом для организации мероприятия стало решение Вашингтона резко увеличить пошлины на продукцию Бразилии.

В онлайн-саммите принял участие и президент России Владимир Путин.

В ходе встречи президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил, что уровень доверия к Совету безопасности ООН упал. По словам политика, этот орган не выполняет свои первоначальные задачи в области разрешения споров между странами и нуждается в реформировании.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее на саммите председатель КНР высказался о странах, развязывающих тарифные и торговые войны.