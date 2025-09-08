На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Еврокомиссия предложит новый пакет санкций ЕС против России

Reuters: ЕК предложит 19-й пакет санкций против России к 12 сентября
Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия может предложить 19-й пакет европейских санкций против России к 12 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Дипломаты Евросоюза заявили, что в рамках нового санкционного пакета Брюссель может ввести ограничения против кредитных организаций двух государств Центральной Азии, а также региональных банков России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана из-за поставок ряда товаров в Россию.

Также Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций.

При этом еще в августе Bloomberg сообщало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. В публикации говорится, что ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
