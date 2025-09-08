ЕС планирует ввести новые санкции против банков и энергетических компаний РФ

Bloomberg: ЕС раздумывает над новыми санкциями против банков и энергетики РФ

Евросоюз может ввести новые санкции против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС раздумывают над возможностью усилить ограничения против нефтяных компаний из РФ, отменив некоторые послабления для них.

Отмечается, что часть мер Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном и уже сформировал делегацию, которая посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить возможность совместного введения санкций.

При этом еще в августе Bloomberg сообщало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. В публикации говорится, что ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Макрон подтвердил, что Трамп призывает ЕС не закупать российскую нефть.