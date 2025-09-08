Захарова прокомментировала атаку Украины по парку в Донецке

Захарова: Киев целенаправленно бил по детям и их родителям в парке «Гулливер»

Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке «Гулливер» в Донецке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова утверждает, что во время атаки в парке находилось много мирных жителей.

«В результате детонации доставленных беспилотником зарядов получили ранения шесть человек, в т. ч. ребенок 2011 года рождения», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность украинской стороны на эскалацию вооруженного противостояния, а также срыв любых попыток мирного урегулирования.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести.

Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Донецк.

Ранее военные ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS для удара по жилому дому в Донецке.