Политолог: Зеленский не едет в Москву, боясь потерять статус русофоба

Политолог Скачко: Зеленский приедет в Москву только в качестве политпреступника
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается приезжать в Москву, боясь потерять статус главного западного русофоба. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог Владимир Скачко.

«Он отказывается, потому что строит из себя героя-русофоба, несломленного якобы и такого храброго, пытается показать, что он наравне с другими западными лидерами типа президента США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона», — отметил эксперт.

Он добавил, что если Зеленский и приедет в Москву, то только в качестве политического преступника для участия в судебном процессе.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства подчеркнул, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский позднее заявил в интервью ABC News, что готов к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако они не могут проходить на территории России.

Ранее Зеленский назвал условие победы Украины в конфликте.

