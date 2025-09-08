На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил, что ликвидация Парубия не связана с личной местью

Полковник Гончаров: Парубия могли ликвидировать по политическим причинам
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Ликвидация бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-главы СНБО Андрея Парубия, скорее всего, была осуществлена не из личной мести. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ветеран спецподразделения «Альфа», полковник в отставке Сергей Гончаров.

По его словам, Украина проигрывает на поле боя, и, очевидно, скоро в том или ином виде наступит мир. Но остатками страны кто-то должен управлять, «осваивая» выделенные на восстановление средства.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский и его сподручные хотят остаться у руля и зачищают политическое поле, устраняя потенциальных конкурентов. Залужного они убить не решились, поэтому отправили послом в Лондон. А вот популярную на Львовщине русофобку Фарион и организатора Евромайдана Парубия решили убить — чтобы те не претендовали на кусок пирога», — сказал Гончаров.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Позднее предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына, а на месте Парубия мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко. Днем ранее глава нацполиции Украины Иван Выговский публично заявлял, что в деле есть «русский след». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Запорожской области ликвидировали полковника ГУР Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами