На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов: Путин устроил Европе «отрезвляющий душ»

Рогов назвал слова Путина о размещения войск НАТО «отрезвляющим душем»
true
true
true
close
«Владимир Рогов»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

После слов президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину, число желающих сделать это в Европе поубавилось. Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники «коалиции желающих» — Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада — но заявление президента России Владимира Путина стало для европейских лидеров «отрезвляющим душем».

5 сентября Владимир Путин заявил, что в случае присутствия воинского контингента стран НАТО на территории Украины, он станет законной целью для российских войск. Российский лидер напомнил, что именно возможное размещение иностранных военных на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.

Британские СМИ уже назвали такое заявление Путина жестким и пугающим сигналом для Запада.

Ранее Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами