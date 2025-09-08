Рогов: Путин устроил Европе «отрезвляющий душ»

После слов президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину, число желающих сделать это в Европе поубавилось. Такое заявление сделал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники «коалиции желающих» — Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада — но заявление президента России Владимира Путина стало для европейских лидеров «отрезвляющим душем».

5 сентября Владимир Путин заявил, что в случае присутствия воинского контингента стран НАТО на территории Украины, он станет законной целью для российских войск. Российский лидер напомнил, что именно возможное размещение иностранных военных на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.

Британские СМИ уже назвали такое заявление Путина жестким и пугающим сигналом для Запада.

