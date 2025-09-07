В Британии оценили сигнал Путина, адресованный Западу

Daily Express: Путин послал жесткий сигнал Западу по конфликту на Украине

Президент РФ Владимир Путин послал жесткий и пугающий сигнал Западу по конфликту на Украине. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«В своем пугающем послании Западу он [президент РФ Владимир Путин] предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут «законными целями», — говорится в публикации.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

