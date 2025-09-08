Официальный представитель России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о победе его страны в конфликте. Она сыронизировала и опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Зеленский накануне заявил, что победа его страны в конфликте будет заключаться в том, чтобы ее территория не перешла под полный контроль России. По его словам, для президента РФ Владимира Путина победа — это полная оккупация Украины. Зеленский утверждает, что пока этого не произошло, победа остается на стороне Украины.

3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров России заявил, что для достижения мира на Украине нужно юридически признать за Россией Крым и Новороссию. Он отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт, но для этого нужно искоренить его первопричины.

Украина отказывается признать потерю территорий де-юре, с ней солидарны западные союзники. При этом Запад готов де-факто смириться с потерей Украиной некоторых земель.

Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.