Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Об этом пишет американский журнал The Nation.

«Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории», — говорится в публикации.

В августе агентство Reuters сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года.

Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что вопрос о территориальных уступках должны решать украинцы.