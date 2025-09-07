На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ обвинило «ястребов» в Брюсселе в подпитывании конфликта на Украине

true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мир на Украине может наступить быстрее, если «ястребы» в Брюсселе перестанут подпитывать конфликт. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Бельгии.

«Очевидно, что если «ястребы» в Брюсселе и других западных столицах прекратят подпитывать войну и поддержат мирные усилия, в том числе предпринимаемые президентом США [Дональдом] Трампом, то прийти к миру станет намного легче», — говорится в сообщении.

Утром 7 сентября глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе благодаря диалогу между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что разрешить ситуацию возможно лишь через переговоры и понимание позиций друг друга.

Накануне Трамп заявил, что Европа хочет урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейские страны займут ведущую роль в разработке гарантий безопасности для республики.

Ранее Песков высказался о планах Европы превратить Украину в «стального ежа».

