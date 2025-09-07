На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал о неверном решении Зеленского

Политолог Джаралла: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись приехать в Москву, упустил исторический момент завершить конфликт. Об этом РИА Новости рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

По его мнению, Зеленский мог ответить только двумя вариантами. Первый — согласиться на поездку в Москву. Эксперт считает, что «это был бы исторический момент, эффектно завершавший кровавый конфликт».

Второй вариант заключается в отказе в поездке в Москву, что и выбрал Зеленский. Цена такого решения — «жертвы, разрушения, и завершение конфликта неизбежной военной победой России».

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.

