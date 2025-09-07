Стало известно о предосторожностях спецслужб КНДР перед встречей Кима и Путина

Служба безопасности КНДР проверила кресло главы Северной Кореи Ким Чен Ына на устойчивость перед встречей с президентом президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Также перед встречей представители спецслужб протирали ручки и убирали мельчайшие ворсинки с ковра в комнате, где произошла встреча. Кадры проверки были опубликованы СМИ.

2 сентября Ким Чен Ын приехал в Пекин с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Его встретили глава министерства иностранных дел Китая Ван И и другие представители руководства государства.

В среду Ким Чен Ын вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

4 сентября северокорейский лидер на встрече с Си Цзиньпином в Доме народных собраний в центре Пекина заявил, что Пхеньян намерен постоянно углублять и развивать отношения с Пекином.

