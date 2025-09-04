Глава КНДР заявил о намерении углублять и развивать отношения с Китаем

КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости.

«Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем», - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Переговоры проходили 4 сентября в Доме народных собраний в центре Пекина.

2 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее в Германии назвали военный парад в Пекине предупреждением США.