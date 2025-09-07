На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему Путин сейчас мало спит

Песков: во время долгих поездок Путин спит несколько часов
Vasily Fedosenko/Reuters

Во время долгих рабочих поездок президент РФ Владимир Путин спит несколько часов, заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля пояснил, что в путешествиях российский лидер живет и по московскому времени и по местному, поэтому спит мало.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») спит ночью, но в таких поездках с большой разницей во времени спит несколько часов в сутки», — сказал Песков.

До этого представитель Кремля рассказывал, что в насыщенных поездках у главы государства нет времени на спорт, однако в РФ он старается заниматься им ежедневно. Зато во время поездок и переездов российский президент иногда смотрит сериалы и фильмы. Политик предпочитает исторические и документальные ленты. Он выбирает их сам из «интересного и профессионально сделанного» российского кино, но прислушивается и к советам родственников, друзей и коллег.

Ранее Путин рассказал о привычке из детства, оставшейся навсегда.

